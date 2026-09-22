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Корпус Formula V Line Crystal E1 White купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula V Line Crystal E1 White

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Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 4
Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 5
Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 6
Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 7
Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 8
Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 8
  • Корпус Formula V Line Crystal E1 White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726760
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 485 x 413 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 2 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Нижняя панель 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula V Line Crystal E1 White

Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для сборки современного ПК. Он выполнен в элегантном белом цвете, что придаёт ему универсальный и актуальный вид, подходящий для самых разных интерьеров. Основные характеристики корпуса включают поддержку форм-факторов материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации. Типоразмер Midi-Tower обеспечивает достаточное пространство для установки необходимых компонентов, включая мощные видеокарты длиной до 400 мм. Внутреннее пространство корпуса содержит два отсека для устройств 2,5 дюйма и один отсек для устройств 3,5 дюйма, что позволяет организовать хранение данных с учётом ваших потребностей. Для удобства монтажа и улучшения воздухообмена блок питания размещается в нижней части корпуса. Материалы корпуса — пластик, сталь и стекло — обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также добавляют стильности за счёт бокового окна из закалённого стекла. Окно на боковой стенке позволит вам продемонстрировать внутреннее оснащение вашего компьютера и добавить света в интерьер вашего ПК. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает корпус, составляет 160 мм, что позволяет установить достаточно мощные системы охлаждения для стабильной работы компьютера. Корпус Formula — это отличное сочетание современного дизайна, функциональности и надёжности для энтузиастов компьютерной техники.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Crystal E1 White




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 485 x 413 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 2 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Нижняя панель 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для сборки современного ПК. Он выполнен в элегантном белом цвете, что придаёт ему универсальный и актуальный вид, подходящий для самых разных интерьеров. Основные характеристики корпуса включают поддержку форм-факторов материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации. Типоразмер Midi-Tower обеспечивает достаточное пространство для установки необходимых компонентов, включая мощные видеокарты длиной до 400 мм. Внутреннее пространство корпуса содержит два отсека для устройств 2,5 дюйма и один отсек для устройств 3,5 дюйма, что позволяет организовать хранение данных с учётом ваших потребностей. Для удобства монтажа и улучшения воздухообмена блок питания размещается в нижней части корпуса. Материалы корпуса — пластик, сталь и стекло — обеспечивают прочность и долговечность конструкции, а также добавляют стильности за счёт бокового окна из закалённого стекла. Окно на боковой стенке позволит вам продемонстрировать внутреннее оснащение вашего компьютера и добавить света в интерьер вашего ПК. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает корпус, составляет 160 мм, что позволяет установить достаточно мощные системы охлаждения для стабильной работы компьютера. Корпус Formula — это отличное сочетание современного дизайна, функциональности и надёжности для энтузиастов компьютерной техники.
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Отзывы


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