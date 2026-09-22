Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-850BM 850W
Блок питания Formula APMM-850BM - это мощное устройство мощностью 850 Вт, которое обеспечивает стабильное и надежное питание вашего компьютера. Этот блок питания имеет стандарт ATX12V 3.1 и активный PFC, что гарантирует эффективную работу и минимальные потери энергии. Одной из особенностей этого блока питания является наличие вентилятора размером 140 мм, который обеспечивает отличное охлаждение и позволяет устройству работать бесшумно. Благодаря этому ваш компьютер будет функционировать бесперебойно и без перегрева. Formula APMM-850BM оснащен различными разъемами для подключения к различным компонентам компьютера. Так, для материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, для процессора - 4+4-pin CPU, для видеокарт - 2 разъема 6+2-pin PCI-E и 1 разъем 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6). Кроме того, блок питания имеет 3 разъема 4-pin IDE (Molex) и 6 разъемов 15-pin SATA, что позволяет подключить большое количество устройств. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность устройства, что позволяет сэкономить электроэнергию и снизить расходы на оплату электроэнергии. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваш компьютер будет работать эффективно и экономично. Длина кабеля питания материнской платы составляет 50 см, что обеспечивает удобство при монтаже и подключении устройства. Блок питания Formula APMM-850BM идеально подходит для создания мощной игровой системы или рабочей станции, где требуется надежное и эффективное питание.
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