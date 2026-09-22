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Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W

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Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 1
Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 2
Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 3
Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 4
Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
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  • Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726752
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W

Блок питания Formula мощностью 1000 Вт — это надежное и производительное решение для вашего ПК. Разработанный для энтузиастов и требовательных пользователей, он легко справляется с крупными нагрузками благодаря высокоэффективному сертификату 80 PLUS Gold, обеспечивающему оптимальное энергопотребление и минимальные потери. Этот блок питания оборудован одним активным вентилятором размером 120 мм, который эффективно охлаждает все компоненты. Система активного охлаждения гарантирует стабильную работу даже при максимальных нагрузках, обеспечивая долговечность и надежность оборудования. Особое удобство в использовании обеспечивают отстегивающиеся кабели, которые помогут вам оптимизировать внутреннее пространство корпуса и улучшить циркуляцию воздуха. В комплект входит широкий набор разъемов для подключения различных компонентов: два разъема питания видеокарты 6+2 пина и 16-пиновый разъем удовлетворят потребности самых современных видеокарт, разъемы 20+4 pin для материнской платы и два разъема 4+4 pin для процессора предоставляют гибкость в сборке систем различной мощности. Кроме того, восемь SATA-разъемов позволяют подключить достаточное количество накопителей и других устройств. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с широким спектром корпусов. Производится в Китае под брендом Formula, это устройство сочетает в себе передовые технологии и доступную цену, что делает его отличным выбором для сборки и модернизации персональных компьютеров различной сложности.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line APMM-1000GM 1000W




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula мощностью 1000 Вт — это надежное и производительное решение для вашего ПК. Разработанный для энтузиастов и требовательных пользователей, он легко справляется с крупными нагрузками благодаря высокоэффективному сертификату 80 PLUS Gold, обеспечивающему оптимальное энергопотребление и минимальные потери. Этот блок питания оборудован одним активным вентилятором размером 120 мм, который эффективно охлаждает все компоненты. Система активного охлаждения гарантирует стабильную работу даже при максимальных нагрузках, обеспечивая долговечность и надежность оборудования. Особое удобство в использовании обеспечивают отстегивающиеся кабели, которые помогут вам оптимизировать внутреннее пространство корпуса и улучшить циркуляцию воздуха. В комплект входит широкий набор разъемов для подключения различных компонентов: два разъема питания видеокарты 6+2 пина и 16-пиновый разъем удовлетворят потребности самых современных видеокарт, разъемы 20+4 pin для материнской платы и два разъема 4+4 pin для процессора предоставляют гибкость в сборке систем различной мощности. Кроме того, восемь SATA-разъемов позволяют подключить достаточное количество накопителей и других устройств. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с широким спектром корпусов. Производится в Китае под брендом Formula, это устройство сочетает в себе передовые технологии и доступную цену, что делает его отличным выбором для сборки и модернизации персональных компьютеров различной сложности.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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Доставка
Отзывы


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