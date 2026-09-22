Top.Mail.Ru
Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 1
Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 2
Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 3
Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 4
Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W

Блок питания 750W Formula AP-750MM - это надежное и мощное устройство, которое отлично подойдет для сборки мощной игровой или рабочей системы. Стандарт ATX12V 2.4 и активный PFC обеспечивают стабильное и эффективное энергоснабжение компонентов вашего компьютера. Этот блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который обеспечивает отличное охлаждение и позволяет устройству работать бесшумно. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin, количество разъемов 4+4-pin CPU - 2, количество разъемов 6+2-pin PCI-E - 4, количество разъемов 4-pin IDE (Molex) - 2, количество разъемов 15-pin SATA - 6. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Standard, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Это позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на счетах за электроэнергию. Длина кабеля питания материнской платы составляет 55 см, что обеспечивает удобство при монтаже и обеспечивает достаточно длину для большинства корпусов. Блок питания Formula AP-750MM обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение вашего компьютера, защищая его от перегрузок и скачков напряжения. Этот блок питания идеально подходит для тех, кто ценит надежность, эффективность и качество. Соберите мощную систему с блоком питания Formula AP-750MM и наслаждайтесь высокой производительностью и стабильной работой вашего компьютера.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 750W Formula AP-750MM - это надежное и мощное устройство, которое отлично подойдет для сборки мощной игровой или рабочей системы. Стандарт ATX12V 2.4 и активный PFC обеспечивают стабильное и эффективное энергоснабжение компонентов вашего компьютера. Этот блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором, который обеспечивает отличное охлаждение и позволяет устройству работать бесшумно. Тип разъема для материнской платы - 20+4 pin, количество разъемов 4+4-pin CPU - 2, количество разъемов 6+2-pin PCI-E - 4, количество разъемов 4-pin IDE (Molex) - 2, количество разъемов 15-pin SATA - 6. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Standard, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Это позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на счетах за электроэнергию. Длина кабеля питания материнской платы составляет 55 см, что обеспечивает удобство при монтаже и обеспечивает достаточно длину для большинства корпусов. Блок питания Formula AP-750MM обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение вашего компьютера, защищая его от перегрузок и скачков напряжения. Этот блок питания идеально подходит для тех, кто ценит надежность, эффективность и качество. Соберите мощную систему с блоком питания Formula AP-750MM и наслаждайтесь высокой производительностью и стабильной работой вашего компьютера.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Formula V Line AP-750MM 750W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...