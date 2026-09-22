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Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE)

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Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 1
Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 2
Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 3
Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 4
Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 5
Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 6
Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450 об/мин
Уровень шума
96.97
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 1
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 2
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 3
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 4
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 5
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 6
  • Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726744
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450 об/мин
Уровень шума
96.97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, кг.
1

Описание товара Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE)

Представляем вам комплект из трех корпусных вентиляторов. Это идеальное решение для создания эффективной и стильной системы охлаждения вашего компьютера. Эти вентиляторы в белом исполнении не просто являются компонентами, они становятся ключевым элементом эстетики всего системного блока, сочетая в себе передовые технологии, надежность и потрясающую визуальную составляющую. Каждый вентилятор имеет стандартный размер 120 на 120 миллиметров и оснащен современным гидродинамическим подшипником, который гарантирует исключительно плавную и тихую работу на протяжении всего заявленного срока службы, составляющего тридцать тысяч часов. Благодаря технологии широтно-импульсной модуляции вы получаете полный контроль над производительностью: скорость вращения плавно регулируется от минимальных 450 до максимальных 1800 оборотов в минуту. Это позволяет гибко балансировать между мощным воздушным потоком, достигающим 38.48 кубических футов в минуту, и акустическим комфортом, ведь даже на высоких оборотах уровень шума не превышает 36.97 децибел. Особенностью данной модели является революционная конструкция с общей рамкой для всех трех вентиляторов и функцией реверса. Это значит, что вы можете собрать их в единый моноблок, который не только выглядит невероятно целостно и современно, но и может работать как на вдув, так и на выдув воздуха, в зависимости от потребностей вашей сборки. Такая универсальность открывает новые возможности для организации оптимальных путей движения воздушных потоков внутри корпуса.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 BK REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 BK REVERSE)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450 об/мин
Уровень шума
96.97
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам комплект из трех корпусных вентиляторов. Это идеальное решение для создания эффективной и стильной системы охлаждения вашего компьютера. Эти вентиляторы в белом исполнении не просто являются компонентами, они становятся ключевым элементом эстетики всего системного блока, сочетая в себе передовые технологии, надежность и потрясающую визуальную составляющую. Каждый вентилятор имеет стандартный размер 120 на 120 миллиметров и оснащен современным гидродинамическим подшипником, который гарантирует исключительно плавную и тихую работу на протяжении всего заявленного срока службы, составляющего тридцать тысяч часов. Благодаря технологии широтно-импульсной модуляции вы получаете полный контроль над производительностью: скорость вращения плавно регулируется от минимальных 450 до максимальных 1800 оборотов в минуту. Это позволяет гибко балансировать между мощным воздушным потоком, достигающим 38.48 кубических футов в минуту, и акустическим комфортом, ведь даже на высоких оборотах уровень шума не превышает 36.97 децибел. Особенностью данной модели является революционная конструкция с общей рамкой для всех трех вентиляторов и функцией реверса. Это значит, что вы можете собрать их в единый моноблок, который не только выглядит невероятно целостно и современно, но и может работать как на вдув, так и на выдув воздуха, в зависимости от потребностей вашей сборки. Такая универсальность открывает новые возможности для организации оптимальных путей движения воздушных потоков внутри корпуса.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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