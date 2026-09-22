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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A)

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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726731
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A)

**Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP — мощь и стиль для геймеров и профессионалов** Ищете ноутбук, который справится с требовательными играми и многозадачностью? Acer Nitro V 15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 15?** - **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H обеспечивает быструю работу и позволяет справляться с многозадачностью без задержек. - **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — идеально для игр, работы с графическими редакторами и других ресурсоёмких задач. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. - **Современная графика:** видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволит насладиться детализированной графикой и плавным игровым процессом. - **Качественный дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает чёткое и яркое изображение, а также плавность динамичных сцен. - **Стильный дизайн:** чёрный корпус ноутбука подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. С Acer Nitro V 15 вы получите надёжного помощника для игр, работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который отвечает самым высоким требованиям!

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP — мощь и стиль для геймеров и профессионалов** Ищете ноутбук, который справится с требовательными играми и многозадачностью? Acer Nitro V 15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 15?** - **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H обеспечивает быструю работу и позволяет справляться с многозадачностью без задержек. - **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ ОЗУ — идеально для игр, работы с графическими редакторами и других ресурсоёмких задач. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. - **Современная графика:** видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволит насладиться детализированной графикой и плавным игровым процессом. - **Качественный дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает чёткое и яркое изображение, а также плавность динамичных сцен. - **Стильный дизайн:** чёрный корпус ноутбука подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. С Acer Nitro V 15 вы получите надёжного помощника для игр, работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите ноутбук, который отвечает самым высоким требованиям!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-54UP Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ7CD.00A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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