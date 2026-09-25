Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние , 726728
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Санки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 490 руб. 2 700 руб.
В наличии
Код товара: 726728
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Загружаем...
1 490 руб. -45%
2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 1 года
Количество посадочных мест
1
Максимальная нагрузка
25
Материал
дерево/металл
Пол
унисекс
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х38х20
Вес, кг.
4.7
Описание товара Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка, крепеж Причина уценки : потертости, повреждена спинка
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Бренд
Тип товара
Санки
Возраст
от 1 года
Количество посадочных мест
1
Максимальная нагрузка
25
Материал
дерево/металл
Пол
унисекс
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка, крепеж Причина уценки : потертости, повреждена спинка
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
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Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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