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Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 726728
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Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние , 726728

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Санки &quot;Тимка 5 Универсал&quot; в ассортименте хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Санки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 490 руб.  2 700 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние
1 490 руб. -45%
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 1 года
Количество посадочных мест
1
Максимальная нагрузка
25
Материал
дерево/металл
Пол
унисекс
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х38х20
Вес, кг.
4.7

Описание товара Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка, крепеж Причина уценки : потертости, повреждена спинка

Отзывы о товаре Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Санки
Возраст
от 1 года
Количество посадочных мест
1
Максимальная нагрузка
25
Материал
дерево/металл
Пол
унисекс
Ширина, см
38.5
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: санки, ручка, спинка, крепеж Причина уценки : потертости, повреждена спинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Санки "Тимка 5 Универсал" в ассортименте хорошее состояние - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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