ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285479RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении и перенапряжений. Эта модель ИБП оснащена линейно-интерактивной технологией, что обеспечивает эффективное управление энергией и минимальное время переключения на батарею всего 8 мс. С полной мощностью в 850 В·А и активной мощностью 480 Вт, этот ИБП идеально подходит для поддержки ваших устройств на критически важные 1 минуту при полной нагрузке, что часто бывает достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы. ExeGate предлагает все необходимые функции для защиты вашего оборудования: защита локальной сети и телефонной линии предохраняет ваши коммуникации от повреждений вследствие перепадов напряжения. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Тower форм-фактор идеально подходит для установки в офисах или дома, а использование свинцово-кислотной батареи обеспечивает надежное хранение энергии. Модифицированная синусоида на выходе гарантирует стабильную работу подключенных устройств. ExeGate — выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность в одном устройстве.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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