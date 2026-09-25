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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS)
9 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях.ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет ис
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
14.3

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроснабжения. Благодаря линейно-интерактивной топологии этот ИБП обеспечивает стабильную и безопасную работу подключенных устройств. ExeGate предлагает модели с полной мощностью 2000 В·А и активной мощностью 1200 Вт, что делает их идеальными для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом интерьере, а современный дизайн подчеркнет ваш современный стиль. ИБП оснащены множеством защитных функций, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что предотвращает возможные сбои из-за перенапряжений в электросети. С этим устройством вы можете быть уверены в безопасности вашего оборудования даже при нестабильном электроснабжении. Одной из ключевых характеристик является время переключения на батарею всего 8 мс, что обеспечивает плавный переход без прерывания работы вашего оборудования. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для сохранения важных данных и завершения работы. Эксплуатация возможна в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. ExeGate весом 14,38 кг – это идеальное сочетание мощности, эффективности и удобства, обеспечивая надежную защиту для ваших электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях.ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет ис
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроснабжения. Благодаря линейно-интерактивной топологии этот ИБП обеспечивает стабильную и безопасную работу подключенных устройств. ExeGate предлагает модели с полной мощностью 2000 В·А и активной мощностью 1200 Вт, что делает их идеальными для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом интерьере, а современный дизайн подчеркнет ваш современный стиль. ИБП оснащены множеством защитных функций, включая защиту локальной сети и телефонной линии, что предотвращает возможные сбои из-за перенапряжений в электросети. С этим устройством вы можете быть уверены в безопасности вашего оборудования даже при нестабильном электроснабжении. Одной из ключевых характеристик является время переключения на батарею всего 8 мс, что обеспечивает плавный переход без прерывания работы вашего оборудования. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для сохранения важных данных и завершения работы. Эксплуатация возможна в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. ExeGate весом 14,38 кг – это идеальное сочетание мощности, эффективности и удобства, обеспечивая надежную защиту для ваших электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS) - по цене 9750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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