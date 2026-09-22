ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Модель мощностью 1800 Вт с полной мощностью 3000 В·А обеспечивает стабильную работу устройств благодаря линейно-интерактивной технологии преобразования энергии. Конструкция в форм-факторе Tower позволяет удобно разместить ИБП даже в ограниченном пространстве. Одной из ключевых особенностей этого устройства является быстрое время переключения на батарею — всего 8 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП способен работать до 1 минуты, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Модель предлагает комплексную защиту для вашей инфраструктуры: встроены защита локальной сети и телефонной линии, что предотвращает негативное воздействие внешних электрических помех и скачков напряжения. ИБП поддерживает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. Для хранения энергии используются свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную и долговечную работу устройства. Выходное напряжение передается в форме модифицированной синусоиды, что оптимально для большинства стандартных офисных и бытовых устройств. ExeGate заботится о том, чтобы ваше оборудование всегда было под защитой, гарантируя стабильную и бесперебойную работу офисной и домашней техники в случае перебоев в электропитании.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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