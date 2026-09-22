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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 4
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726713
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
150 x 230 x 395 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12.2

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Модель мощностью 1800 Вт с полной мощностью 3000 В·А обеспечивает стабильную работу устройств благодаря линейно-интерактивной технологии преобразования энергии. Конструкция в форм-факторе Tower позволяет удобно разместить ИБП даже в ограниченном пространстве. Одной из ключевых особенностей этого устройства является быстрое время переключения на батарею — всего 8 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП способен работать до 1 минуты, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Модель предлагает комплексную защиту для вашей инфраструктуры: встроены защита локальной сети и телефонной линии, что предотвращает негативное воздействие внешних электрических помех и скачков напряжения. ИБП поддерживает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. Для хранения энергии используются свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную и долговечную работу устройства. Выходное напряжение передается в форме модифицированной синусоиды, что оптимально для большинства стандартных офисных и бытовых устройств. ExeGate заботится о том, чтобы ваше оборудование всегда было под защитой, гарантируя стабильную и бесперебойную работу офисной и домашней техники в случае перебоев в электропитании.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP287659RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
150 x 230 x 395 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Модель мощностью 1800 Вт с полной мощностью 3000 В·А обеспечивает стабильную работу устройств благодаря линейно-интерактивной технологии преобразования энергии. Конструкция в форм-факторе Tower позволяет удобно разместить ИБП даже в ограниченном пространстве. Одной из ключевых особенностей этого устройства является быстрое время переключения на батарею — всего 8 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП способен работать до 1 минуты, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Модель предлагает комплексную защиту для вашей инфраструктуры: встроены защита локальной сети и телефонной линии, что предотвращает негативное воздействие внешних электрических помех и скачков напряжения. ИБП поддерживает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. Для хранения энергии используются свинцово-кислотные батареи, которые обеспечивают надежную и долговечную работу устройства. Выходное напряжение передается в форме модифицированной синусоиды, что оптимально для большинства стандартных офисных и бытовых устройств. ExeGate заботится о том, чтобы ваше оборудование всегда было под защитой, гарантируя стабильную и бесперебойную работу офисной и домашней техники в случае перебоев в электропитании.
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