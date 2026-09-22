ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285476RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения, обеспечивая стабильную работу даже в случае отключения электроэнергии. Это линейно-интерактивное устройство выполнено в классическом форм-факторе Tower, что позволяет удобно размещать его как в офисе, так и дома. Основные характеристики ИБП ExeGate включают полную мощность 850 В·А и активную мощность 480 Вт, что достаточно для поддержки работы основной техники на протяжении короткого времени. Устройство обладает отличным временем переключения на батарею всего 8 мс, обеспечивая мгновенный переход на автономное питание и защиту вашего оборудования. ExeGate предлагает многоуровневую защиту: система обеспечивает безопасность локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для поддержания связи в нестабильных электрических условиях. Это однофазное устройство способно работать при входном напряжении в диапазоне от 140 В до 300 В, адаптируясь к широкому спектру условий электропитания. ИБП ExeGate имеет модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения и обеспечивает работу при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудованной техники и предотвращения потери данных. С весом 5,88 кг, этот ИБП компактен и удобен в эксплуатации. Он станет прекрасным выбором для тех, кто ищет эффективный и надежный источник бесперебойного питания для защиты своей техники от непредвиденных сбоев в электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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