ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285478RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
В наличии
Код товара: 726706
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3 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность отключения звукового сигнала
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
280x95x140 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.6
Описание товара ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285478RUS)
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285478RUS)
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность отключения звукового сигнала
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
280x95x140 мм
Страна производитель
Китай
ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285478RUS)
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Купить ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285478RUS) - по цене 3770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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