ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель сочетает в себе современные технологии и высокую производительность, что делает ее идеальным выбором для вашего бизнеса. Тип устройства — это ИБП с форм-фактором Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в любую IT-инфраструктуру, адаптируя под нужды компании. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает наивысший уровень защиты, гарантируя подачу чистого и стабильного напряжения на подключенные устройства. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, данная модель способна обеспечивать питание для требовательного офисного или серверного оборудования. Устройство поддерживает однфазную сеть и вырабатывает модифицированную синусоиду, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Дополнительная защита локальной сети гарантирует сохранность данных и бесперебойный доступ к интернет-соединению даже в случае аварий, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП ExeGate обеспечивает до 2 минут автономной работы, что является достаточным временем для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что обеспечивает устойчивую работу в различных условиях. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, которая отличается надежностью и долговечностью. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что широко используется в IT-индустрии. ExeGate предлагает действительно эффективное и надежное решение для обеспечения бесперебойной работы вашего оборудования, минимизируя риски потери данных и поломок.
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