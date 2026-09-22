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ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS)

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ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 1
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 2
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 3
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 4
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 5
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 6
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 7
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 5
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 6
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 7
  • ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 240 руб. 
Начислим 640 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726705
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Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS)
35 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
23.4

Описание товара ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель сочетает в себе современные технологии и высокую производительность, что делает ее идеальным выбором для вашего бизнеса. Тип устройства — это ИБП с форм-фактором Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в любую IT-инфраструктуру, адаптируя под нужды компании. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает наивысший уровень защиты, гарантируя подачу чистого и стабильного напряжения на подключенные устройства. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, данная модель способна обеспечивать питание для требовательного офисного или серверного оборудования. Устройство поддерживает однфазную сеть и вырабатывает модифицированную синусоиду, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Дополнительная защита локальной сети гарантирует сохранность данных и бесперебойный доступ к интернет-соединению даже в случае аварий, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП ExeGate обеспечивает до 2 минут автономной работы, что является достаточным временем для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что обеспечивает устойчивую работу в различных условиях. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, которая отличается надежностью и долговечностью. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что широко используется в IT-индустрии. ExeGate предлагает действительно эффективное и надежное решение для обеспечения бесперебойной работы вашего оборудования, минимизируя риски потери данных и поломок.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель сочетает в себе современные технологии и высокую производительность, что делает ее идеальным выбором для вашего бизнеса. Тип устройства — это ИБП с форм-фактором Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в любую IT-инфраструктуру, адаптируя под нужды компании. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает наивысший уровень защиты, гарантируя подачу чистого и стабильного напряжения на подключенные устройства. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, данная модель способна обеспечивать питание для требовательного офисного или серверного оборудования. Устройство поддерживает однфазную сеть и вырабатывает модифицированную синусоиду, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Дополнительная защита локальной сети гарантирует сохранность данных и бесперебойный доступ к интернет-соединению даже в случае аварий, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке ИБП ExeGate обеспечивает до 2 минут автономной работы, что является достаточным временем для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что обеспечивает устойчивую работу в различных условиях. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, которая отличается надежностью и долговечностью. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что широко используется в IT-индустрии. ExeGate предлагает действительно эффективное и надежное решение для обеспечения бесперебойной работы вашего оборудования, минимизируя риски потери данных и поломок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U (EX297668RUS) - по цене 35240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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