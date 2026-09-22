ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших устройств от перебоев в электроснабжении и возможных скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, идеально подходит для домашнего или офисного использования, благодаря своему компактному дизайну и мощности 600 В·А (360 Вт). Одной из ключевых особенностей данного устройства является быстрое время переключения на батарею, составляющее всего 8 мс, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП поддерживает работу при входном напряжении в диапазоне от 140 В до 300 В, обеспечивая стабильное и безопасное питание даже в условиях нестабильной сети. ExeGate использует свинцово-кислотный аккумулятор, известный своей надежностью и длительным сроком службы. Устройство оснащено двумя розетками стандарта EURO (CEE 7) для подключаемых устройств, что обеспечивает удобство и многофункциональность использования. Выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, что делает данный ИБП подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. С весом всего 5,3 кг, этот ИБП легко транспортировать и устанавливать. ExeGate — это сочетание надежности, эффективности и доступности в области защиты ваших электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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