ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Данная модель линейно-интерактивного ИБП обладает рядом ключевых характеристик, которые делают её незаменимой в условиях нестабильного электропитания. При весе 7,8 кг этот ИБП легко интегрируется в вашу инфраструктуру, обеспечивая стабильную работу подключенного оборудования. Мощность данной модели составляет 1000 В·А с активной мощностью в 650 Вт, что позволяет запитывать оборудование средней мощности. Благодаря быстрому времени переключения на батарею в 8 мс ваши устройства останутся в рабочем состоянии даже при внезапных отключениях электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы оборудования и предотвращения потери данных. ExeGate также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования от внешних воздействий. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать ИБП в широком спектре условий электросети. Форм-фактор Tower способствует удобному размещению устройства в офисе или серверной. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида - обеспечивает совместимость с большинством бытовых и профессиональных приборов. Этот ИБП ExeGate станет надежной основой для стабильной работы вашего оборудования, обеспечивая защиту и безопасность в любой ситуации.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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