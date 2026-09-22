Top.Mail.Ru
ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 1
ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 2
ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 3
ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 1
  • ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 2
  • ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 3
  • ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS)
6 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
146 x 163 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
8.75

Описание товара ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Данная модель линейно-интерактивного ИБП обладает рядом ключевых характеристик, которые делают её незаменимой в условиях нестабильного электропитания. При весе 7,8 кг этот ИБП легко интегрируется в вашу инфраструктуру, обеспечивая стабильную работу подключенного оборудования. Мощность данной модели составляет 1000 В·А с активной мощностью в 650 Вт, что позволяет запитывать оборудование средней мощности. Благодаря быстрому времени переключения на батарею в 8 мс ваши устройства останутся в рабочем состоянии даже при внезапных отключениях электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы оборудования и предотвращения потери данных. ExeGate также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования от внешних воздействий. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать ИБП в широком спектре условий электросети. Форм-фактор Tower способствует удобному размещению устройства в офисе или серверной. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида - обеспечивает совместимость с большинством бытовых и профессиональных приборов. Этот ИБП ExeGate станет надежной основой для стабильной работы вашего оборудования, обеспечивая защиту и безопасность в любой ситуации.

Отзывы о товаре ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
146 x 163 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Данная модель линейно-интерактивного ИБП обладает рядом ключевых характеристик, которые делают её незаменимой в условиях нестабильного электропитания. При весе 7,8 кг этот ИБП легко интегрируется в вашу инфраструктуру, обеспечивая стабильную работу подключенного оборудования. Мощность данной модели составляет 1000 В·А с активной мощностью в 650 Вт, что позволяет запитывать оборудование средней мощности. Благодаря быстрому времени переключения на батарею в 8 мс ваши устройства останутся в рабочем состоянии даже при внезапных отключениях электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы оборудования и предотвращения потери данных. ExeGate также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования от внешних воздействий. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать ИБП в широком спектре условий электросети. Форм-фактор Tower способствует удобному размещению устройства в офисе или серверной. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида - обеспечивает совместимость с большинством бытовых и профессиональных приборов. Этот ИБП ExeGate станет надежной основой для стабильной работы вашего оборудования, обеспечивая защиту и безопасность в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212519RUS) - по цене 6660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...