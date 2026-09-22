ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежную и эффективную защиту для ваших электронных устройств. Эта модель ИБП имеет активную мощность 300 Вт и полную мощность 500 В·А, что обеспечивает высокую производительность и надежность в критических ситуациях. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риски временного отключения питания для подключенного оборудования. ExeGate представляет собой линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower, что делает его оптимальным решением для настольного использования и установки в офисах. Устройство поддерживает работу с одной фазой и генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных бытовых и офисных устройств. Для обеспечения надежной защиты, ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 В до 290 В и оснащен защитой телефонной линии. Внутри установлен свинцово-кислотный аккумулятор, который предоставляет время автономной работы при полной нагрузке до 1 минуты. Устройство оснащено розетками типа C13, что делает его совместимым с широким спектром электронных устройств. Использование ExeGate ИБП гарантирует безопасность и защиту вашего оборудования от перебоев питания и потерь данных.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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