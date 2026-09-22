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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726649
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS)
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежную и эффективную защиту для ваших электронных устройств. Эта модель ИБП имеет активную мощность 300 Вт и полную мощность 500 В·А, что обеспечивает высокую производительность и надежность в критических ситуациях. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риски временного отключения питания для подключенного оборудования. ExeGate представляет собой линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower, что делает его оптимальным решением для настольного использования и установки в офисах. Устройство поддерживает работу с одной фазой и генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных бытовых и офисных устройств. Для обеспечения надежной защиты, ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 В до 290 В и оснащен защитой телефонной линии. Внутри установлен свинцово-кислотный аккумулятор, который предоставляет время автономной работы при полной нагрузке до 1 минуты. Устройство оснащено розетками типа C13, что делает его совместимым с широким спектром электронных устройств. Использование ExeGate ИБП гарантирует безопасность и защиту вашего оборудования от перебоев питания и потерь данных.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежную и эффективную защиту для ваших электронных устройств. Эта модель ИБП имеет активную мощность 300 Вт и полную мощность 500 В·А, что обеспечивает высокую производительность и надежность в критических ситуациях. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риски временного отключения питания для подключенного оборудования. ExeGate представляет собой линейно-интерактивный ИБП форм-фактора Tower, что делает его оптимальным решением для настольного использования и установки в офисах. Устройство поддерживает работу с одной фазой и генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных бытовых и офисных устройств. Для обеспечения надежной защиты, ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 В до 290 В и оснащен защитой телефонной линии. Внутри установлен свинцово-кислотный аккумулятор, который предоставляет время автономной работы при полной нагрузке до 1 минуты. Устройство оснащено розетками типа C13, что делает его совместимым с широким спектром электронных устройств. Использование ExeGate ИБП гарантирует безопасность и защиту вашего оборудования от перебоев питания и потерь данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro UNB-500.LED.AVR.4C13 (EX294608RUS) - по цене 2470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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