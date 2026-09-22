ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
11
Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 430 руб.4108 руб. в СплитИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB
-
В наличииЦена 16 570 руб.4143 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1...
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-3000.LED.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX29261...
-
В наличииЦена 17 190 руб.4298 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
-
В наличииЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (E...
-
В наличииЦена 17 440 руб.4360 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP...
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-1100
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 Euro черный
-
В наличииЦена 18 870 руб.4718 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)
ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП ExeGate ServerRM UNL-3000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.3U (EX293852RUS)