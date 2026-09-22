ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U (EX293054RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Устройство выполнено в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке и использовании в различных средах, будь то серверные комнаты или офисные помещения. Эта модель ИБП от ExeGate использует линейно-интерактивную топологию, что позволяет быстро реагировать на изменения электросети и гарантировать стабильное качество электричества для вашего оборудования. Поддерживая количество фаз в размере одной, устройство обеспечивает активную мощность в 2400 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для питания серверов, сетевого оборудования и рабочих станций. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является выходное напряжение в форме чистой синусоиды, что обеспечивает безопасную работу любого чувствительного электрооборудования. Время переключения на батарейное питание составляет всего 4 мс, что позволяет избежать перебоев даже при кратковременных отключениях электросети. При полной нагрузке устройство способно обеспечить до 2 минут автономной работы, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу всех подключенных устройств. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 В до 275 В, приспосабливаясь к условиям нестабильных электрических сетей. Для подключения оборудования предусмотрены 4 розетки типа С13, а в качестве аккумулятора используется надежная свинцово-кислотная батарея, которая обеспечивает стабильность и долговечность устройства. Источники бесперебойного питания ExeGate — это идеальное сочетание мощности, надежности и функциональности, необходимое для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования в условиях любых испытаний.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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