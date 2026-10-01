ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB (EX292632RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб.
В наличии
Код товара: 726624
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 190 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
12.5
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB (EX292632RUS)
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB (EX292632RUS)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850R...
-
В наличииЦена 9 070 руб.2268 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА че...
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА чер...
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315В...
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 450 руб.2363 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB (EX292632RUS)
Купить ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB (EX292632RUS) - по цене 9190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.2SH.RJ.USB (EX292632RUS)