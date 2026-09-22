Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305
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Характеристики
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-MP305 черный (9000стр.) для Ricoh MP305
Картридж Cactus CS-MP305 разработан для лазерного МФУ Ricoh Aficio MP305. Он состоит из двух частей, скрепленных штифтом. В одной из них хранится черный тонер, а в другой находится емкость для отработанного порошка и фотовал с другими элементами для печати. Картридж копирует свойства и конструкцию оригинальных моделей Ricoh 842142 и Ricoh 842347. В процессе печати он не смазывает краситель, не оставляет фантомных теней. До момента полного израсходования тонера Cactus CS-MP305 напечатает 9000 страниц. Это делает его удобным для создания брошюр, буклетов и других работ, печати больших объемов документации. Внутри картриджа установлена микросхема, которая блокирует печать, когда ресурс исчерпан.
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