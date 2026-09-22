Картридж лазерный Cactus CSP-W2073A пурпурный (700стр.) для HP Color Laser 150a/150nw/178nw MFP/179f
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 726452
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600 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
700
Описание товара Картридж лазерный Cactus CSP-W2073A пурпурный (700стр.) для HP Color Laser 150a/150nw/178nw MFP/179f
Картридж лазерный Cactus CSP-W2073A пурпурный (700стр.) для HP Color Laser 150a/150nw/178nw MFP/179f
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Картридж лазерный Cactus CSP-W2073A пурпурный (700стр.) для HP Color Laser 150a/150nw/178nw MFP/179f
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Картридж лазерный Cactus CSP-W2073A пурпурный (700стр.) для HP Color Laser 150a/150nw/178nw MFP/179f - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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