Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Размеры в упаковке, см
32х10х9
Вес, г.
700

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw

Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...