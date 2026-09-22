Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 726408
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1 290 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х10х9
Вес, г.
700
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw
Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw
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Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw
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Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C067BK 067BK черный (1350стр.) для Canon i-SENSYS LBP631Cw/LBP633Cdw/MF651Cw/MF655Cdw/MF657Cdw