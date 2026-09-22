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Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726376
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Размеры в упаковке, см
50х22х13
Вес, кг.
1.1

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442

Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-W1335X W1335X черный (13700стр.) для HP LJ MFP M438n/M438dn/M438nda/M442 - по цене 1410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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