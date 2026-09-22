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Картридж лазерный Cactus CS-TK5370K черный (7000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/MA3500cix/MA3500cifx купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK5370K черный (7000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/MA3500cix/MA3500cifx

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Картридж лазерный Cactus CS-TK5370K черный (7000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/MA3500cix/MA3500cifx
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726319
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х12
Вес, г.
540

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK5370K черный (7000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/MA3500cix/MA3500cifx

Картридж Cactus CS-TK5370K предназначен для обслуживания лазерных устройств Kyocera ECOSYS MA3500cifx, MA3500cix, PA3500cx. Черный тонер точно переносится на бумажный носитель, формируется четкий и устойчивый к внешним воздействиям отпечаток при работе с документами, таблицами, изображениями. Картридж Cactus CS-TK5370K рассчитан на 7000 страниц. Расходный материал с чипом гарантирует полную совместимость и стабильное функционирование принтера на протяжении эксплуатационного ресурса. Конструкция картриджа обеспечивает простой процесс установки и извлечения при необходимости замены.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK5370K черный (7000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/MA3500cix/MA3500cifx




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-TK5370K предназначен для обслуживания лазерных устройств Kyocera ECOSYS MA3500cifx, MA3500cix, PA3500cx. Черный тонер точно переносится на бумажный носитель, формируется четкий и устойчивый к внешним воздействиям отпечаток при работе с документами, таблицами, изображениями. Картридж Cactus CS-TK5370K рассчитан на 7000 страниц. Расходный материал с чипом гарантирует полную совместимость и стабильное функционирование принтера на протяжении эксплуатационного ресурса. Конструкция картриджа обеспечивает простой процесс установки и извлечения при необходимости замены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK5370K черный (7000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/MA3500cix/MA3500cifx - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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