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Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500) купить с доставкой в Москве
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Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 725862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500)
3 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CET
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
575

Описание товара Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500)

Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500)

Отзывы о товаре Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500)




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Характеристики
Бренд
CET
Описание
Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер CE28-Y (CPT) TN-324Y/227Y для KONICA MINOLTA Bizhub C258/308/368/227i/257i (Japan) Yellow (CET111055Y500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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