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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725299
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Размеры в упаковке, см
45х17х13
Вес, кг.
2.08

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon

Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Описание
Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon
Самовывоз
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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34Y C-EXV 34 Yellow желтый цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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