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Картридж струйный Cactus CS-CM995A №761 серый (400мл) для HP DesignJet T7100/Т7200 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CM995A №761 серый (400мл) для HP DesignJet T7100/Т7200

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Картридж струйный Cactus CS-CM995A №761 серый (400мл) для HP DesignJet T7100/Т7200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725205
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
450

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CM995A №761 серый (400мл) для HP DesignJet T7100/Т7200

Картридж Cactus CS-CM995A является полноценным аналогом оригинального расходного материала HP №761. Устройство поставляется со встроенным электронным чипом, что гарантирует автоматическое распознавание плоттером и корректное отображение уровня оставшегося расхода чернил. Герметичный пластиковый корпус защищает от протечек, а химический состав водорастворимых чернил гарантирует яркую печать без забивания печатающей головки. Важно: перед установкой рекомендуется отключить автоматическое обновление прошивки плоттера, чтобы избежать блокировки альтернативных чипов.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CM995A №761 серый (400мл) для HP DesignJet T7100/Т7200




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-CM995A является полноценным аналогом оригинального расходного материала HP №761. Устройство поставляется со встроенным электронным чипом, что гарантирует автоматическое распознавание плоттером и корректное отображение уровня оставшегося расхода чернил. Герметичный пластиковый корпус защищает от протечек, а химический состав водорастворимых чернил гарантирует яркую печать без забивания печатающей головки. Важно: перед установкой рекомендуется отключить автоматическое обновление прошивки плоттера, чтобы избежать блокировки альтернативных чипов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CM995A №761 серый (400мл) для HP DesignJet T7100/Т7200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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