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Картридж струйный Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (33.6мл) для Canon купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (33.6мл) для Canon

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Картридж струйный Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (33.6мл) для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725201
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х2
Вес, г.
140

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (33.6мл) для Canon

Набор совместимых струйных картриджей Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y предназначен для цветной печати на принтерах и МФУ Canon. Комплект представляет собой экономичную альтернативу оригинальным расходным материалам (CLI-426). Он обеспечивает стабильную цветопередачу и четкость документов при значительно меньших затратах.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (33.6мл) для Canon




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор совместимых струйных картриджей Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y предназначен для цветной печати на принтерах и МФУ Canon. Комплект представляет собой экономичную альтернативу оригинальным расходным материалам (CLI-426). Он обеспечивает стабильную цветопередачу и четкость документов при значительно меньших затратах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CLI426BK/M/C/Y черный/голубой/желтый/пурпурный набор (33.6мл) для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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