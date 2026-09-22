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Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546

Отзывы(0)
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Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 2
Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 3
Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
750
  • Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 2
  • Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 3
  • Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725197
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
750
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546

Картридж струйный Cactus CS-CB325N желтого цвета предназначен для использования с принтерами бренда HP. Емкость модели составляет 18.6 мл, а это значит, что ее содержимого хватит надолго. При распечатывании фотографий и документов чернила обеспечивают изображению четкость и стойкость даже при регулярном воздействии солнечных лучей или попадании капель воды. Применять картридж струйный Cactus CS-CB325N можно дома или в офисе. Использовать расходный материал нужно в течение 36 мес после вскрытия упаковки.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
750
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-CB325N желтого цвета предназначен для использования с принтерами бренда HP. Емкость модели составляет 18.6 мл, а это значит, что ее содержимого хватит надолго. При распечатывании фотографий и документов чернила обеспечивают изображению четкость и стойкость даже при регулярном воздействии солнечных лучей или попадании капель воды. Применять картридж струйный Cactus CS-CB325N можно дома или в офисе. Использовать расходный материал нужно в течение 36 мес после вскрытия упаковки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CB325N(CS-CB325) №178XL желтый (14.6мл) для HP PS B8553/C5383/C6383/D546 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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