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Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P

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Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725194
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
190

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P

Совместимый струйный картридж Cactus CS-C6578D №78 предназначен для цветной печати на классических принтерах и МФУ Hewlett-Packard (HP). Он является полноценным восстановленным (remanufactured) аналогом оригинального картриджа HP 78 (C6578D), совмещая в одном корпусе три цвета чернил и интегрированную печатающую головку.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный картридж Cactus CS-C6578D №78 предназначен для цветной печати на классических принтерах и МФУ Hewlett-Packard (HP). Он является полноценным восстановленным (remanufactured) аналогом оригинального картриджа HP 78 (C6578D), совмещая в одном корпусе три цвета чернил и интегрированную печатающую головку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-C6578D №78 голубой/пурпурный/желтый (19мл) для HP DJ 900/1220C/PS P000/P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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