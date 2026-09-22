Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-C6578A №78 многоцветный (39мл) для HP DJ 916c/920/920c/920cvr/920cw/920c
Многие владельцы печатной техники отказываются от оригинальных расходников. Причина этому – серьезные затраты на обслуживание принтера. Именно на расходных материалах зарабатывают почти все производители техники. Но вы можете приобрести картридж струйный Cactus CS-C6578A от сторонней компании. Этот расходник совместимого типа. Его изготовлением занималась компания Cactus, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. При создании картриджа Cactus CS-C6578A специалисты полностью скопировали оригинальный расходник от HP. Данное изделие дублирует его по всем параметрам. При установке этого картриджа вы не заметите отличий. Не нарушается работа принтера, не ухудшается качество печати, не падает производительность техники. Картридж адаптирован для ряда устройств HP из серии Deskjet. Производитель представил список моделей принтеров, с которыми можно использовать расходник. Внимательно изучите этот перечень и найдите в нем свое устройство. Данный картридж многоцветный. Он подготовлен для выполнения струйной печати, обладает емкостью 38 мл. Примерный указанный производителем ресурс – 1200 страниц от одного картриджа.
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