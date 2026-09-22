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Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9

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Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
  • Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725186
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
360

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9

Совместимый струйный набор картриджей Cactus CS-3YP35AE №963XL предназначен для высококачественной цветной печати на офисных многофункциональных устройствах и принтерах HP OfficeJet Pro. Набор представляет собой готовое решение из четырех раздельных чернильниц высокой емкости, заменяющих оригинальный комплект HP 963XL (3YP35AE).

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный набор картриджей Cactus CS-3YP35AE №963XL предназначен для высококачественной цветной печати на офисных многофункциональных устройствах и принтерах HP OfficeJet Pro. Набор представляет собой готовое решение из четырех раздельных чернильниц высокой емкости, заменяющих оригинальный комплект HP 963XL (3YP35AE).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-3YP35AE 963XL многоцветный набор (134.5мл) для HP OJ 9010 Pro AiO/9012/9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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