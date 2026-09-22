Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/ - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
315
  • Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/ - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
315
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
80

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/

Совместимый струйный картридж Cactus CS-3YL79AE №912 предназначен для цветной печати на офисных устройствах HP OfficeJet и OfficeJet Pro. Он укомплектован встроенным электронным чипом и заменяет оригинальную раздельную чернильницу желтого цвета HP 912 (3YL79AE) стандартной емкости.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
315
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный картридж Cactus CS-3YL79AE №912 предназначен для цветной печати на офисных устройствах HP OfficeJet и OfficeJet Pro. Он укомплектован встроенным электронным чипом и заменяет оригинальную раздельную чернильницу желтого цвета HP 912 (3YL79AE) стандартной емкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-3YL79AE 912 желтый (5мл) для HP OfficeJet 8010/8012/8013/8014/8015/8020/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...