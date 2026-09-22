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Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый

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Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 1
Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
1750
  • Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 1
  • Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725071
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
1750
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый

Совместимый струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK (артикул NV-PFI-300MBK) имеет стандартную емкость 14.5 мл и заправлен профессиональными пигментными чернилами матового черного цвета. Он создан специально для использования в десятицветном фотопринтере Canon imagePROGRAF PRO-300.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
1750
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK (артикул NV-PFI-300MBK) имеет стандартную емкость 14.5 мл и заправлен профессиональными пигментными чернилами матового черного цвета. Он создан специально для использования в десятицветном фотопринтере Canon imagePROGRAF PRO-300.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print C-PFI300 MBK для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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