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Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый

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Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 1
Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
220
  • Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 1
  • Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725070
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
220
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый

Откройте новые возможности для вашего принтера Canon imagePROGRAF PRO-300 с картриджем NV Print C-PFI300 M. Этот струйный картридж обеспечивает высококачественную пурпурную печать благодаря объему чернил в 14.5 мл. Легкий, весом всего 0.1 кг, он идеально подходит для использования в офисе или дома. Специально разработанный для работы с вашей моделью принтера, картридж NV Print гарантирует четкость и насыщенность цветов на каждой распечатке.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
220
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте новые возможности для вашего принтера Canon imagePROGRAF PRO-300 с картриджем NV Print C-PFI300 M. Этот струйный картридж обеспечивает высококачественную пурпурную печать благодаря объему чернил в 14.5 мл. Легкий, весом всего 0.1 кг, он идеально подходит для использования в офисе или дома. Специально разработанный для работы с вашей моделью принтера, картридж NV Print гарантирует четкость и насыщенность цветов на каждой распечатке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print C-PFI300 M для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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