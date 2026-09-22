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Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый

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Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 1
Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
97
  • Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 1
  • Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725069
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
97
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый

Картридж NV Print C-PFI300 CO с прозрачного цвета предназначен для установки в струйные принтеры бренда Canon. Обеспечивает печать насыщенным цветом. Объем жидкости для чернил составляет 12 мл. Легко вставляется в принтер, это экономит время на замену. Картридж совместим с принтером Canon PROGRAF PRO-300. NV Print C-PFI300 CO является экономичной альтернативой оригинальному картриджу Canon PFI-300CO (4201C001). Данный состав выравнивает поверхность отпечатка на глянцевой, полуглянцевой и атласной фотобумаге. Он устраняет эффект бронзинга, убирает нежелательные рассеивания света, делает черные тона более глубокими, а цветные области — максимально насыщенными и защищенными от внешних факторов. Картридж оснащен совместимым чипом для полноценного взаимодействия с принтером.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print C-PFI300 CO для Canon imagePROGRAF PRO-300 совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
97
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print C-PFI300 CO с прозрачного цвета предназначен для установки в струйные принтеры бренда Canon. Обеспечивает печать насыщенным цветом. Объем жидкости для чернил составляет 12 мл. Легко вставляется в принтер, это экономит время на замену. Картридж совместим с принтером Canon PROGRAF PRO-300. NV Print C-PFI300 CO является экономичной альтернативой оригинальному картриджу Canon PFI-300CO (4201C001). Данный состав выравнивает поверхность отпечатка на глянцевой, полуглянцевой и атласной фотобумаге. Он устраняет эффект бронзинга, убирает нежелательные рассеивания света, делает черные тона более глубокими, а цветные области — максимально насыщенными и защищенными от внешних факторов. Картридж оснащен совместимым чипом для полноценного взаимодействия с принтером.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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