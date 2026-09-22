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Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый купить с доставкой в Москве
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Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый

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Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725068
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
300

Описание товара Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый

NV Print NV-6384B010 — это экономичный совместимый набор-аналог оригинального мультипака Canon Multipack CLI-42 (6384B010). Водорастворимая формула чернил глубоко проникает в глянцевые слои фотобумаги, исключая эффект бронзинга, что гарантирует яркие пейзажи и плавные монохромные градиенты благодаря расширенной группе серых оттенков (Grey и Light Grey). Все картриджи в наборе укомплектованы чипами для контроля уровня чернил

Отзывы о товаре Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
600
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print NV-6384B010 — это экономичный совместимый набор-аналог оригинального мультипака Canon Multipack CLI-42 (6384B010). Водорастворимая формула чернил глубоко проникает в глянцевые слои фотобумаги, исключая эффект бронзинга, что гарантирует яркие пейзажи и плавные монохромные градиенты благодаря расширенной группе серых оттенков (Grey и Light Grey). Все картриджи в наборе укомплектованы чипами для контроля уровня чернил
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Отзывы


Набор струйных картриджей NV Print для Canon CLI-42 (NV-6384B010) 8 цветов для Canon Pixma PRO-100, 100S совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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