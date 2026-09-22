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Картридж струйный Cactus CS-L0S58AE 953(есть ограничения по прошивке) черный (58мл) для HP OJ 7720 P купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-L0S58AE 953(есть ограничения по прошивке) черный (58мл) для HP OJ 7720 P

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Картридж струйный Cactus CS-L0S58AE 953(есть ограничения по прошивке) черный (58мл) для HP OJ 7720 P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725067
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-L0S58AE 953(есть ограничения по прошивке) черный (58мл) для HP OJ 7720 P

Cactus CS-L0S58AE поставляется со встроенным электронным чипом и готов к работе сразу после распаковки. Он оптимален для повседневной офисной печати документов, договоров и графиков.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-L0S58AE 953(есть ограничения по прошивке) черный (58мл) для HP OJ 7720 P




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-L0S58AE поставляется со встроенным электронным чипом и готов к работе сразу после распаковки. Он оптимален для повседневной офисной печати документов, договоров и графиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-L0S58AE 953(есть ограничения по прошивке) черный (58мл) для HP OJ 7720 P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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