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Картридж струйный Cactus CS-L0S29YC 976YC голубой (245мл) для HP PageWide P55250dw/P57750dw купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-L0S29YC 976YC голубой (245мл) для HP PageWide P55250dw/P57750dw

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Картридж струйный Cactus CS-L0S29YC 976YC голубой (245мл) для HP PageWide P55250dw/P57750dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
16000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725064
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
16000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х5
Вес, г.
410

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-L0S29YC 976YC голубой (245мл) для HP PageWide P55250dw/P57750dw

Cactus CS-L0S29YC представляет собой высокообъемный чернильный контейнер, призванный снизить себестоимость цветного отпечатка в крупных организациях с интенсивным документооборотом. Использование качественного голубого пигмента обеспечивает точную и сочную цветопередачу на обычных офисных бумагах без пропитывания листа насквозь. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного отслеживания остатка красителя системой принтера.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-L0S29YC 976YC голубой (245мл) для HP PageWide P55250dw/P57750dw




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
16000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-L0S29YC представляет собой высокообъемный чернильный контейнер, призванный снизить себестоимость цветного отпечатка в крупных организациях с интенсивным документооборотом. Использование качественного голубого пигмента обеспечивает точную и сочную цветопередачу на обычных офисных бумагах без пропитывания листа насквозь. Картридж оснащен совместимым электронным чипом для полноценного отслеживания остатка красителя системой принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-L0S29YC 976YC голубой (245мл) для HP PageWide P55250dw/P57750dw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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