Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
  • Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х3
Вес, г.
400

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn

Струйный картридж CACTUS CS-J3M70A 981A желтый 120 мл для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn 1911420 предназначен для печати. Обеспечивает высококачественную печать с яркими цветами и четкими деталями, что позволяет создавать красочные изображения прямо из дома или офиса. Простая установка и замена экономит время и силы. Имеет долгий срок службы, поэтому отличается практичностью.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж CACTUS CS-J3M70A 981A желтый 120 мл для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn 1911420 предназначен для печати. Обеспечивает высококачественную печать с яркими цветами и четкими деталями, что позволяет создавать красочные изображения прямо из дома или офиса. Простая установка и замена экономит время и силы. Имеет долгий срок службы, поэтому отличается практичностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-J3M70A 981A желтый для HP PageWide 556dn Enterprise/586dn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...