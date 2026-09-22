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Картридж струйный Cactus CS-F9J79A 727 фото черный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T25 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-F9J79A 727 фото черный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T25

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Картридж струйный Cactus CS-F9J79A 727 фото черный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725048
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х4
Вес, г.
470

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F9J79A 727 фото черный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T25

Cactus CS-F9J79A 727 XXL — это экономичный совместимый картридж большого объема для использования в проектных институтах, архитектурных бюро и типографиях. Цвет «фото черный» предназначен специально для работы на глянцевых, атласных и полуглянцевых материалах. В отличие от матового черного, он не оставляет налета и гарантирует получение глубоких, контрастных темных оттенков на художественной и презентационной графике. Блок поставляется со встроенным электронным чипом и сразу готов к инсталляции в плоттер

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F9J79A 727 фото черный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T25




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-F9J79A 727 XXL — это экономичный совместимый картридж большого объема для использования в проектных институтах, архитектурных бюро и типографиях. Цвет «фото черный» предназначен специально для работы на глянцевых, атласных и полуглянцевых материалах. В отличие от матового черного, он не оставляет налета и гарантирует получение глубоких, контрастных темных оттенков на художественной и презентационной графике. Блок поставляется со встроенным электронным чипом и сразу готов к инсталляции в плоттер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F9J79A 727 фото черный (300мл) для HP DJ T920/T930/T1500/T1530/T2500/T25 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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