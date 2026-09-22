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Картридж струйный Cactus CS-F6V16AE №123 многоцветный (6.4мл) для HP HP DeskJet 2130 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-F6V16AE №123 многоцветный (6.4мл) для HP HP DeskJet 2130

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Картридж струйный Cactus CS-F6V16AE №123 многоцветный (6.4мл) для HP HP DeskJet 2130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725042
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F6V16AE №123 многоцветный (6.4мл) для HP HP DeskJet 2130

Cactus CS-F6V16AE представляет собой совмещенный блок (чернильные отсеки объединены в одном корпусе с соплами и дюзами). Поставляется со встроенным электронным чипом для автоматического распознавания печатной системой. Данный картридж оптимален для повседневных бытовых задач: печати цветных иллюстраций к рефератам, школьных докладов, графиков или домашних фотографий.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F6V16AE №123 многоцветный (6.4мл) для HP HP DeskJet 2130




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-F6V16AE представляет собой совмещенный блок (чернильные отсеки объединены в одном корпусе с соплами и дюзами). Поставляется со встроенным электронным чипом для автоматического распознавания печатной системой. Данный картридж оптимален для повседневных бытовых задач: печати цветных иллюстраций к рефератам, школьных докладов, графиков или домашних фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F6V16AE №123 многоцветный (6.4мл) для HP HP DeskJet 2130 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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