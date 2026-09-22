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Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

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Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725025
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

Cactus CS-EPT6035 представляет собой экономичную альтернативу оригинальному чернильному танку для использования в интерьерных типографиях, фотолабораториях и рекламных агентствах. Светло-голубой пигмент входит в расширенную палитру UltraChrome K3. Он отвечает за минимизацию зернистости, правильное отображение пастельных полутонов и плавность тоновых переходов на светлых участках фотографий и репродукций картин. Картридж поставляется со встроенным совместимым чипом для индикации уровня остатка чернил

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-EPT6035 представляет собой экономичную альтернативу оригинальному чернильному танку для использования в интерьерных типографиях, фотолабораториях и рекламных агентствах. Светло-голубой пигмент входит в расширенную палитру UltraChrome K3. Он отвечает за минимизацию зернистости, правильное отображение пастельных полутонов и плавность тоновых переходов на светлых участках фотографий и репродукций картин. Картридж поставляется со встроенным совместимым чипом для индикации уровня остатка чернил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT6035 T6035 св.голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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