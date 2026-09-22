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Картридж струйный Cactus CS-EPT6034 T6034 желт.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6034 T6034 желт.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

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Картридж струйный Cactus CS-EPT6034 T6034 желт.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725024
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6034 T6034 желт.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

Cactus CS-EPT6034 представляет собой надежную и экономичную альтернативу оригинальному чернильному баку для интерьерных типографий, фотостудий и рекламных агентств. Желтый пигмент входит в расширенную палитру UltraChrome K3, участвуя в точном формировании теплых оттенков кожи, природных пейзажей, яркой коммерческой графики и точных цветопроб. Картридж поставляется со встроенным совместимым чипом для индикации уровня остатка чернил

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT6034 T6034 желт.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-EPT6034 представляет собой надежную и экономичную альтернативу оригинальному чернильному баку для интерьерных типографий, фотостудий и рекламных агентств. Желтый пигмент входит в расширенную палитру UltraChrome K3, участвуя в точном формировании теплых оттенков кожи, природных пейзажей, яркой коммерческой графики и точных цветопроб. Картридж поставляется со встроенным совместимым чипом для индикации уровня остатка чернил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT6034 T6034 желт.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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