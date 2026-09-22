Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-EPT1295 T1295 черный/голубой/желтый/пурпурный набор (45мл) для Epson Sty купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-EPT1295 T1295 черный/голубой/желтый/пурпурный набор (45мл) для Epson Sty

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-EPT1295 T1295 черный/голубой/желтый/пурпурный набор (45мл) для Epson Sty
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725019
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1100
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT1295 T1295 черный/голубой/желтый/пурпурный набор (45мл) для Epson Sty

Неоригинальный (совместимый) картридж Cactus CS-EPT2711 является доступной альтернативой оригинальному черному картриджу Epson 27XL (C13T27114022). Используется для повседневной печати четких текстовых документов и графики дома или в офисе. Поставляется в готовом к установке виде и стабильно распознается принтером.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT1295 T1295 черный/голубой/желтый/пурпурный набор (45мл) для Epson Sty




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1100
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Неоригинальный (совместимый) картридж Cactus CS-EPT2711 является доступной альтернативой оригинальному черному картриджу Epson 27XL (C13T27114022). Используется для повседневной печати четких текстовых документов и графики дома или в офисе. Поставляется в готовом к установке виде и стабильно распознается принтером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT1295 T1295 черный/голубой/желтый/пурпурный набор (45мл) для Epson Sty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...