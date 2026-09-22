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Картридж струйный Cactus CS-EPT0796 светло-голубой (13.8мл) для Epson Stylus Photo 1400/1500/PX700/7 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-EPT0796 светло-голубой (13.8мл) для Epson Stylus Photo 1400/1500/PX700/7

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Картридж струйный Cactus CS-EPT0796 светло-голубой (13.8мл) для Epson Stylus Photo 1400/1500/PX700/7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
680
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725014
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
680
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
25

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT0796 светло-голубой (13.8мл) для Epson Stylus Photo 1400/1500/PX700/7

Cactus CS-EPT0796 — неоригинальный струйный картридж со встроенным чипом, заменяющий оригинальный элемент Epson T0796 (серия с изображением совы). Применяется в продвинутых фотопринтерах для точной передачи светлых оттенков кожи, неба и плавных цветовых градиентов. Картридж корректно распознается устройствами, обеспечивая стабильную подачу жидких чернил без смазывания.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT0796 светло-голубой (13.8мл) для Epson Stylus Photo 1400/1500/PX700/7




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
680
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-EPT0796 — неоригинальный струйный картридж со встроенным чипом, заменяющий оригинальный элемент Epson T0796 (серия с изображением совы). Применяется в продвинутых фотопринтерах для точной передачи светлых оттенков кожи, неба и плавных цветовых градиентов. Картридж корректно распознается устройствами, обеспечивая стабильную подачу жидких чернил без смазывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT0796 светло-голубой (13.8мл) для Epson Stylus Photo 1400/1500/PX700/7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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