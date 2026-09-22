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Картридж струйный Cactus CS-CM997A №761 черный матовый (775мл) для HP DesignJet T7100/Т7200 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-CM997A №761 черный матовый (775мл) для HP DesignJet T7100/Т7200

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Картридж струйный Cactus CS-CM997A №761 черный матовый (775мл) для HP DesignJet T7100/Т7200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725007
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х6
Вес, кг.
1.06

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CM997A №761 черный матовый (775мл) для HP DesignJet T7100/Т7200

Cactus CS-CM997A — это высокоемкий совместимый картридж со встроенным чипом, созданный для замены дорогостоящего оригинального картриджа HP 761 (CM997A). Предназначен для профессиональной потоковой печати проектной документации, графиков и ГИС-материалов на плоттерах. Использование пигмента гарантирует глубокий матовый черный цвет, четкие тонкие линии и долговечность отпечатков

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CM997A №761 черный матовый (775мл) для HP DesignJet T7100/Т7200




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-CM997A — это высокоемкий совместимый картридж со встроенным чипом, созданный для замены дорогостоящего оригинального картриджа HP 761 (CM997A). Предназначен для профессиональной потоковой печати проектной документации, графиков и ГИС-материалов на плоттерах. Использование пигмента гарантирует глубокий матовый черный цвет, четкие тонкие линии и долговечность отпечатков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-CM997A №761 черный матовый (775мл) для HP DesignJet T7100/Т7200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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