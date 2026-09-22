Top.Mail.Ru
Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K16A) Magenta для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K16A) Magenta для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K16A) Magenta для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725004
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х4
Вес, г.
450

Описание товара Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K16A) Magenta для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый

NV Print 728 (NV-F9K16A) — совместимый пурпурный картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный расходник HP 728 (F9K16A). Создан для экономичного и качественного вывода проектной документации, архитектурных планов, цветных схем и графиков. Корпус полностью повторяет геометрию оригинала, обеспечивая быструю установку, герметичность соединения и стабильное распознавание плоттером.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K16A) Magenta для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 728 (NV-F9K16A) — совместимый пурпурный картридж максимального объема со встроенным чипом, заменяющий оригинальный расходник HP 728 (F9K16A). Создан для экономичного и качественного вывода проектной документации, архитектурных планов, цветных схем и графиков. Корпус полностью повторяет геометрию оригинала, обеспечивая быструю установку, герметичность соединения и стабильное распознавание плоттером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 728 (NV-F9K16A) Magenta для HP DesignJet T830/T730 (300 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...