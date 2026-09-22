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Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый - фото 1
Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
  • Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый - фото 1
  • Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724993
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
230

Описание товара Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый

NV Print 727 (NV-B3P22A) — это совместимый матовый черный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок HP 727 (B3P22A). Использование пигментного красителя делает его ключевым элементом для вывода текстовой и графической проектной документации, архитектурных планов, чертежей САПР и ГИС-карт. Картридж обеспечивает высокую контрастность, прорисовку мельчайших деталей, герметично стыкуется с плоттером и стабильно распознается системой.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 727 (NV-B3P22A) — это совместимый матовый черный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом, заменяющий оригинальный блок HP 727 (B3P22A). Использование пигментного красителя делает его ключевым элементом для вывода текстовой и графической проектной документации, архитектурных планов, чертежей САПР и ГИС-карт. Картридж обеспечивает высокую контрастность, прорисовку мельчайших деталей, герметично стыкуется с плоттером и стабильно распознается системой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 727 (NV-B3P22A) Matte Black для HP DesignJet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530 (130 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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