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Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) купить с доставкой в Москве
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Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)

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Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) - фото 1
Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
  • Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) - фото 1
  • Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724989
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
230

Описание товара Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)

NV Print 72 (NV-C9403A) — это совместимый матовый черный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом, являющийся доступным аналогом оригинального блока HP 72 (C9403A). Разработан специально для применения в инженерно-строительной и геодезической сфере для вывода детализированных схем, чертежей САПР и ГИС-карт. Пигментный состав гарантирует глубокий черный цвет без глянцевого отблеска, а геометрия корпуса обеспечивает легкую установку и полную герметичность гидравлической системы плоттера.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 72 (NV-C9403A) — это совместимый матовый черный картридж увеличенной емкости со встроенным чипом, являющийся доступным аналогом оригинального блока HP 72 (C9403A). Разработан специально для применения в инженерно-строительной и геодезической сфере для вывода детализированных схем, чертежей САПР и ГИС-карт. Пигментный состав гарантирует глубокий черный цвет без глянцевого отблеска, а геометрия корпуса обеспечивает легкую установку и полную герметичность гидравлической системы плоттера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 72 (NV-C9403A) Matte Black для HP DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T610, T620, T770, T790, T2300, T795 (130 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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